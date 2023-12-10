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СБУ объяснила арест гражданина США на Украине - РИА Новости, 10.12.2023
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15:54 10.12.2023 (обновлено: 19:57 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/arest-1914931267.html
СБУ объяснила арест гражданина США на Украине
СБУ объяснила арест гражданина США на Украине - РИА Новости, 10.12.2023
СБУ объяснила арест гражданина США на Украине
Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:54
2023-12-10T19:57
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины."В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лиры, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — говорится в публикации.СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.Позднее блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.Затем, как утверждает СБУ, в июле блогер якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.&quot;В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства&quot;, — заявили в ведомстве.О ситуации с американцем Гонсало Лирой рассказал ранее известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля блогера подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Она напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, без купюр рассказывая об истоках кризиса в стране. При этом, по ее словам, исчезновение журналиста происходит не впервые.
https://ria.ru/20230609/ograblenie-1877115344.html
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в мире, сша, украина, служба безопасности украины, такер карлсон, илон маск, мария захарова, россия
В мире, США, Украина, Служба безопасности Украины, Такер Карлсон, Илон Маск, Мария Захарова, Россия
СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

СБУ объяснила арест гражданина США Гонсало Лиры его оправданием спецоперации РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины.
"В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лиры, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — говорится в публикации.

В воскресенье американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил у Владимира Зеленского объяснений насчет содержания в заключении в украинской тюрьме блогера Гонсало Лиры, который критиковал в соцсетях президента Украины, а также главу Белого дома Джо Байдена.

СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.
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Позднее блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.
Затем, как утверждает СБУ, в июле блогер якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.
«

"В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ведомстве.

О ситуации с американцем Гонсало Лирой рассказал ранее известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля блогера подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Она напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, без купюр рассказывая об истоках кризиса в стране. При этом, по ее словам, исчезновение журналиста происходит не впервые.
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