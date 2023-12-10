https://ria.ru/20231210/arest-1914931267.html

СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

СБУ объяснила арест гражданина США на Украине - РИА Новости, 10.12.2023

СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:54

2023-12-10T15:54

2023-12-10T19:57

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины."В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лиры, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — говорится в публикации.СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.Позднее блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.Затем, как утверждает СБУ, в июле блогер якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ведомстве.О ситуации с американцем Гонсало Лирой рассказал ранее известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля блогера подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Она напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, без купюр рассказывая об истоках кризиса в стране. При этом, по ее словам, исчезновение журналиста происходит не впервые.

https://ria.ru/20230609/ograblenie-1877115344.html

https://ria.ru/20230725/ranenie-1886260228.html

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в мире, сша, украина, служба безопасности украины, такер карлсон, илон маск, мария захарова, россия