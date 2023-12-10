СБУ объяснила арест гражданина США на Украине
СБУ объяснила арест гражданина США Гонсало Лиры его оправданием спецоперации РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Арест американца Гонсало Лиры связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили изданию "Страна.ua" в Службе безопасности Украины.
"В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лиры, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — говорится в публикации.
В воскресенье американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил у Владимира Зеленского объяснений насчет содержания в заключении в украинской тюрьме блогера Гонсало Лиры, который критиковал в соцсетях президента Украины, а также главу Белого дома Джо Байдена.
СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.
Позднее блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.
Затем, как утверждает СБУ, в июле блогер якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.
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"В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ведомстве.
О ситуации с американцем Гонсало Лирой рассказал ранее известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля блогера подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Она напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, без купюр рассказывая об истоках кризиса в стране. При этом, по ее словам, исчезновение журналиста происходит не впервые.