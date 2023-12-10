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В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти - РИА Новости, 10.12.2023
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14:13 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/arest-1914918038.html
В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти
В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти - РИА Новости, 10.12.2023
В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти
Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, обвиняемого в избиении 51-летнего мужчины, в результате которого тот умер, арестовали до 6 февраля 2024 года,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:13
2023-12-10T14:13
происшествия
бичурский район
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 10 дек – РИА Новости. Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, обвиняемого в избиении 51-летнего мужчины, в результате которого тот умер, арестовали до 6 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ. СК по региону сообщал, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), задержан 40-летний мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о главе Бичурского района Бурятии Василии Смолине. По данным следствия, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью, расположенному в лесу возле села Малый Куналей, где у двоих из них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому три удара кулаками по голове. В результате побоев потерпевший на следующий день "скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати". "Десятого декабря 2023 года Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина до 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html
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бичурский район
улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, бичурский район, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Бичурский район, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти

Суд: в Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 10 дек – РИА Новости. Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, обвиняемого в избиении 51-летнего мужчины, в результате которого тот умер, арестовали до 6 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.
СК по региону сообщал, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), задержан 40-летний мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о главе Бичурского района Бурятии Василии Смолине.
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По данным следствия, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью, расположенному в лесу возле села Малый Куналей, где у двоих из них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому три удара кулаками по голове. В результате побоев потерпевший на следующий день "скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати".
"Десятого декабря 2023 года Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина до 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
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ПроисшествияБичурский районУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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