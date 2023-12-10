https://ria.ru/20231210/arest-1914918038.html

В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти

В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти - РИА Новости, 10.12.2023

В Бурятии арестовали главу Бичурского района, избившего мужчину до смерти

Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, обвиняемого в избиении 51-летнего мужчины, в результате которого тот умер, арестовали до 6 февраля 2024 года,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:13

2023-12-10T14:13

2023-12-10T14:13

происшествия

бичурский район

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 10 дек – РИА Новости. Главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, обвиняемого в избиении 51-летнего мужчины, в результате которого тот умер, арестовали до 6 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ. СК по региону сообщал, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), задержан 40-летний мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о главе Бичурского района Бурятии Василии Смолине. По данным следствия, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью, расположенному в лесу возле села Малый Куналей, где у двоих из них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому три удара кулаками по голове. В результате побоев потерпевший на следующий день "скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати". "Десятого декабря 2023 года Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина до 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html

https://ria.ru/20231208/prodavets-1914604368.html

бичурский район

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, бичурский район, улан-удэ, республика бурятия