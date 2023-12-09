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Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых" - РИА Новости, 09.12.2023
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06:04 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914751997.html
Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"
Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых" - РИА Новости, 09.12.2023
Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"
Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:04
2023-12-09T06:04
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности. Служба безопасности Украины ранее обвинила Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". В СБУ также заявили, ранее уже заочно приговорили Жогу к 12 годам лишения свободы за участие в "террористических организациях". "Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? &lt;…&gt; Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет", - сказал Жога.
https://ria.ru/20231206/popov-1914236516.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"

Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности.
Служба безопасности Украины ранее обвинила Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". В СБУ также заявили, ранее уже заочно приговорили Жогу к 12 годам лишения свободы за участие в "террористических организациях".
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"Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет", - сказал Жога.
 
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