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Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"

Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых" - РИА Новости, 09.12.2023

Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"

Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:04

2023-12-09T06:04

2023-12-09T06:04

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности. Служба безопасности Украины ранее обвинила Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". В СБУ также заявили, ранее уже заочно приговорили Жогу к 12 годам лишения свободы за участие в "террористических организациях". "Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет", - сказал Жога.

https://ria.ru/20231206/popov-1914236516.html

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в мире, украина, служба безопасности украины