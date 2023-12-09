Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского
WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post.
"На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников", — говорится в материале.
Отмечается, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
"Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся", — резюмируется в статье.
В Соединенных Штатах все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.