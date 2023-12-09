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Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского - РИА Новости, 09.12.2023
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского
отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:35
2023-12-09T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post."На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил &lt;…&gt; Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности &lt;…&gt;, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников", — говорится в материале.Отмечается, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном."Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся", — резюмируется в статье.В Соединенных Штатах все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского

WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post.
"На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников", — говорится в материале.
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Отмечается, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
"Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся", — резюмируется в статье.
В Соединенных Штатах все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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