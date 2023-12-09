https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html

Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского

Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского - РИА Новости, 09.12.2023

Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского

отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:35

2023-12-09T18:35

2023-12-09T18:35

специальная военная операция на украине

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сша

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, пишет Washington Post."На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников", — говорится в материале.Отмечается, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном."Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся", — резюмируется в статье.В Соединенных Штатах все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден