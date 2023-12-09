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В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных - РИА Новости, 09.12.2023
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14:38 09.12.2023 (обновлено: 16:44 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/zakarpate-1914799423.html
В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных - РИА Новости, 09.12.2023
В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
В Закарпатье несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" для раздачи повесток, вызвав возмущение... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:38
2023-12-09T16:44
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Закарпатье несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" для раздачи повесток, вызвав возмущение администрации заведения, пишет "Страна.ua"."Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", — сообщило издание со ссылкой на администрацию.Руководство оздоровительного комплекса обратилось в полицию, СБУ и ГБР, обвинив представителей военкомата в превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.&quot;Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам&quot;, — говорится в статье.Накануне сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали приходить с повестками в киевские спортзалы и фитнес-клубы.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Политика
В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных

В Закарпатье представители военкомата провели рейд в оздоровительном комплексе

Рейд военкомата в оздоровительный комплекс "Косино"
Рейд военкомата в оздоровительный комплекс Косино
Рейд военкомата в оздоровительный комплекс "Косино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Закарпатье несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" для раздачи повесток, вызвав возмущение администрации заведения, пишет "Страна.ua".
"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", — сообщило издание со ссылкой на администрацию.
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Руководство оздоровительного комплекса обратилось в полицию, СБУ и ГБР, обвинив представителей военкомата в превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.
«

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам", — говорится в статье.

Накануне сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали приходить с повестками в киевские спортзалы и фитнес-клубы.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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