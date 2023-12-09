https://ria.ru/20231209/yubiley-1914849015.html

Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023

Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:29

2023-12-09T19:29

2023-12-09T19:29

общество

алексей пушков

новости агентства

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетним юбилеем, особо отметив работу РИА Новости, флагманского подразделения медиагруппы, которое занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости. "Созданная 9 декабря на базе РИА Новости и иновещательной компании "Голос России", "Россия сегодня" неизменно входит в число ведущих российских СМИ. РИА Новости, флагманское подразделение медиагруппы, занимает 1-ое место среди российских информагентств по цитируемости, а его сайт — один из самых посещаемых среди новостных интернет-ресурсов в России", — написал Пушков. Пушков пожелал медиагруппе и ее генеральному директору Дмитрию Киселеву больших успехов и достижений на информационных полях планеты. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алексей пушков, новости агентства