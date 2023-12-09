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Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
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19:29 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914849015.html
Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:29
2023-12-09T19:29
общество
алексей пушков
новости агентства
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетним юбилеем, особо отметив работу РИА Новости, флагманского подразделения медиагруппы, которое занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости. "Созданная 9 декабря на базе РИА Новости и иновещательной компании "Голос России", "Россия сегодня" неизменно входит в число ведущих российских СМИ. РИА Новости, флагманское подразделение медиагруппы, занимает 1-ое место среди российских информагентств по цитируемости, а его сайт — один из самых посещаемых среди новостных интернет-ресурсов в России", — написал Пушков. Пушков пожелал медиагруппе и ее генеральному директору Дмитрию Киселеву больших успехов и достижений на информационных полях планеты. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html
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2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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1920
1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей пушков, новости агентства
Общество, Алексей Пушков, Новости агентства
Пушков поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Пушков в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" отметил работу РИА Новости

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетним юбилеем, особо отметив работу РИА Новости, флагманского подразделения медиагруппы, которое занимает первое место среди российских информагентств по цитируемости.
"Созданная 9 декабря на базе РИА Новости и иновещательной компании "Голос России", "Россия сегодня" неизменно входит в число ведущих российских СМИ. РИА Новости, флагманское подразделение медиагруппы, занимает 1-ое место среди российских информагентств по цитируемости, а его сайт — один из самых посещаемых среди новостных интернет-ресурсов в России", — написал Пушков.
Медиагруппе Россия сегодня десять лет
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Вчера, 00:00
Пушков пожелал медиагруппе и ее генеральному директору Дмитрию Киселеву больших успехов и достижений на информационных полях планеты.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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1 ноября, 11:38
 
ОбществоАлексей ПушковНовости агентства
 
 
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