https://ria.ru/20231209/yubiley-1914660987.html

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:00

2023-12-09T09:00

2023-12-09T09:00

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".""Россия сегодня" — это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек. В ваших передачах звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, – отметил Мишустин. — Свыше ста международных партнеров, включая агентства, телеканалы и университеты, принимают участие в масштабных проектах медиагруппы, Применение самых передовых технологий позволяет вам производить качественный и востребованный контент в различных современных форматах — социальных сетях и мобильных приложениях".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", михаил мишустин