https://ria.ru/20231209/yaytsa-1914749979.html

Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15 процентов

Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15 процентов - РИА Новости, 09.12.2023

Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15 процентов

Куриные яйца в России подорождали на 15,07 процента, при этом продовольственная инфляция в целом за этот месяц составила 1,55 процента, следует из данных... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T04:40

2023-12-09T04:40

2023-12-09T06:53

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

яйца

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Куриные яйца в России подорождали на 15,07 процента, при этом продовольственная инфляция в целом за этот месяц составила 1,55 процента, следует из данных Росстата.Продукты питания в ноябре стали дороже на 1,74 процента в месячном выражении, в годовом — на 7,82 процента. Из приведенных в отчете позиций больше всего за ноябрь подорожали куриные яйца — на 15,07 процента, а подешевел только сахар-песок (на 2,83 процента)."В ноябре яйца куриные в 18 субъектах Российской Федерации подорожали на 1-10 процента, в 46 субъектах — на 10,1-20 процентов, в 21 субъекте — на 20,1-28,6 процента", — говорится в материалах Росстата.В годовом выражении рост цен на продукты в ноябре ускорился до 7,21 процента: в октябре он находился на уровне шести процентов, в сентябре — 4,87 процента, в августе — 3,58 процента, в июле и июне — 2,23 процента и 0,18 процента соответственно.Непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем увеличились в цене на 0,53 процента, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 5,58 процента. Без учета плодоовощной продукции продовольствие за минувший месяц подорожало на 1,03 процента, а в годовом выражении — на 5,26 процента. Цены на плодоовощную продукцию в ноябре выросли на 5,51 процента по сравнению с октябрем, а за период с ноября 2022 года стали выше на 23,89 процента."Рост потребительских цен на 1,2 процента и более зафиксирован в 25 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9 процента) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в связи с удорожанием услуг (на 4,2 процента) и продовольственных товаров (на 1,7 процента) прирост цен составил 7,0 процента и 5,7 процента соответственно)", — добавила статистическая служба.Ведомство также выявило увеличение цен в месячном выражении на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы — на 35,1 процента, помидоры — на 19,1 процента, а также на виноград (плюс 8,6 процента) и чеснок (плюс 6,8 процента). Но в то же время апельсины за месяц подешевели на 9,4 процента, а лимоны — на 6,3 процента.Среди прочих продовольственных товаров на три процента подорожали кулинарные изделия из птицы, на 2,2 процента — горох и фасоль, на 1,9 процента — мясо индейки. Мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также шлифованный рис прибавили в цене на 1,5 процента. В свою очередь икра лососевых рыб подешевела на 1,2 процента, игристое отечественное вино и водка — на 0,2 процента.

https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html

https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), яйца