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В центре Симферополя прогремел взрыв
В центре Симферополя прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2023
В центре Симферополя прогремел взрыв
Полиция устанавливает обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, причастных к его совершению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:24
2023-12-09T19:24
2023-12-09T19:24
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, причастных к его совершению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Симферополе рядом с кабинетом нотариуса неизвестные положили в водосточную трубу небольшое самодельное взрывное устройство и привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства. В качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой примерно 50 грамм. "Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", - сказали в ведомстве. Другие подробности случившегося не раскрываются. При этом в полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. "В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния", - подчеркнули в пресс-службе.
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
В центре Симферополя прогремел взрыв
Полиция установит обстоятельства взрыва в центре Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, причастных к его совершению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Симферополе рядом с кабинетом нотариуса неизвестные положили в водосточную трубу небольшое самодельное взрывное устройство и привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства. В качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой примерно 50 грамм.
"Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", - сказали в ведомстве.
Другие подробности случившегося не раскрываются. При этом в полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.
"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния", - подчеркнули в пресс-службе.
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