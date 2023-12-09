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ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 09.12.2023 (обновлено: 17:57 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/vsu-1914826518.html
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска второй раз за субботу сбросили взрывоопасный предмет в БПЛА на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:57
2023-12-09T17:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
кировский район
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за субботу сбросили взрывоопасный предмет в БПЛА на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА&quot;, - говорится в сообщении представительства.Ранее в 13.25 ВСУ уже сбрасывали взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Кировский район
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

СЦКК: ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на одной из улиц Донецка
Российские флаги на одной из улиц Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на одной из улиц Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за субботу сбросили взрывоопасный предмет в БПЛА на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.

Ранее в 13.25 ВСУ уже сбрасывали взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКККировский район
 
 
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