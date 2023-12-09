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ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска второй раз за субботу сбросили взрывоопасный предмет в БПЛА на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:57
2023-12-09T16:57
2023-12-09T17:57
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за субботу сбросили взрывоопасный предмет в БПЛА на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Ранее в 13.25 ВСУ уже сбрасывали взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
СЦКК: ВСУ второй раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Донецк