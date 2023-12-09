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В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 09.12.2023 (обновлено: 13:12 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/vsu-1914763381.html
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2023
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:37
2023-12-09T13:12
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.По его словам, в результате ночных ударов пострадало "здание объекта критической инфраструктуры".Накануне вечером украинские СМИ передавали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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россия
херсон
херсонская область
украина
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Путин
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсоне в ночь на 9 декабря был повреждён объект критической инфраструктуры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
По его словам, в результате ночных ударов пострадало "здание объекта критической инфраструктуры".
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Херсонская область стала российским регионом по итогам проведенного в прошлом году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВладимир Путин
 
 
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