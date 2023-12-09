https://ria.ru/20231209/vsu-1914763381.html

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2023

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:37

2023-12-09T09:37

2023-12-09T13:12

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

киев

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.По его словам, в результате ночных ударов пострадало "здание объекта критической инфраструктуры".Накануне вечером украинские СМИ передавали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231208/vzryv-1914737122.html

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херсон

херсонская область

украина

киев

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, киев, владимир путин