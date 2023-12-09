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В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2023
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:37
2023-12-09T09:37
2023-12-09T13:12
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.По его словам, в результате ночных ударов пострадало "здание объекта критической инфраструктуры".Накануне вечером украинские СМИ передавали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне в ночь на 9 декабря был повреждён объект критической инфраструктуры