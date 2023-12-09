https://ria.ru/20231209/vng-1914786256.html

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в росгвардейцев

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в росгвардейцев - РИА Новости, 09.12.2023

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в росгвардейцев

Задержан мужчина, выстреливший в Москве в двух сотрудников Росгвардии, жизни силовиков ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе московского... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:14

2023-12-09T13:14

2023-12-09T13:27

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задержан мужчина, выстреливший в Москве в двух сотрудников Росгвардии, жизни силовиков ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка Росгвардии."По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", - сказали в ведомстве.Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 9 декабря мужчина на улице Твардовского в Москве в ходе бытового конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин. Потерпевшие госпитализированы."В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231208/sud-1914657243.html

москва

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия