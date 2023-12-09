https://ria.ru/20231209/ukraine-1914862660.html

Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств

Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств - РИА Новости, 09.12.2023

Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств

Венгрия внимательно оценит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, сообщил... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:54

2023-12-09T21:54

2023-12-09T23:04

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украина

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петер сийярто

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. Венгрия внимательно оценит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, сообщил ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook*."На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией", — написал он.Накануне Верховная рада приняла закон о расширении прав нацменьшинств на Украине, который, в частности, возвращает им возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке, если это один из языков Евросоюза.В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение бывшей советской республики в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека. Юристы ведомства призвали Киев скорректировать текст.Как подчеркивал Сийярто, в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября этого года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20 процентов после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. Министр также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911300361.html

https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, совет европы, будапешт, верховная рада украины