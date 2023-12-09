https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html

"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 09.12.2023

"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

Если президент Украины Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры на условиях России, то он может потерять контроль над целым рядом городов, заявил бывший... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:41

2023-12-09T20:41

2023-12-09T20:41

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры на условиях России, то он может потерять контроль над целым рядом городов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмет Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", — предположил он.По словам бывшего военного, Киев находится не в том положении, чтобы говорить о возращении бывших территории, которые стали частью России после референдумов. При этом он добавил, что Москва уже фактически выиграла, поэтому конфликт завершится на ее условиях.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914851862.html

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