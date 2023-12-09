Рейтинг@Mail.ru
"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html
"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 09.12.2023
"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Если президент Украины Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры на условиях России, то он может потерять контроль над целым рядом городов, заявил бывший... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:41
2023-12-09T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_0:138:3071:1866_1920x0_80_0_0_b61e9802d987600b1e4de3ffdd25dde9.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры на условиях России, то он может потерять контроль над целым рядом городов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, &lt;…&gt; то Россия возьмет Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", — предположил он.По словам бывшего военного, Киев находится не в том положении, чтобы говорить о возращении бывших территории, которые стали частью России после референдумов. При этом он добавил, что Москва уже фактически выиграла, поэтому конфликт завершится на ее условиях.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914851862.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fb14dcba44d49fc9820bcd2b45314f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин
"Прямо сейчас". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

Риттер: Украина может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры на условиях России, то он может потерять контроль над целым рядом городов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
"Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмет Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", — предположил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться
Вчера, 16:36
По словам бывшего военного, Киев находится не в том положении, чтобы говорить о возращении бывших территории, которые стали частью России после референдумов. При этом он добавил, что Москва уже фактически выиграла, поэтому конфликт завершится на ее условиях.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
"Продолжают наступать". Зеленского заподозрили в новом маневре
Вчера, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала