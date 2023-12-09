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В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования - РИА Новости, 09.12.2023
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16:47 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914825386.html
В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования
В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования - РИА Новости, 09.12.2023
В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования
Корейская" модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью AFP. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:47
2023-12-09T16:47
в мире
россия
украина
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мария захарова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Корейская" модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью AFP."Так называемая формула мира, предложенная украинским президентом в ноябре 2022 году и преподносимая как безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий. Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую", — сказала она.Захарова добавила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых спорных или конфликтных ситуаций, напомнила она. Однако те требования, которые выдвигает Зеленский для возобновления прерванного им же переговорного процесса, говорят лишь о том, что он не готов к диалогу, заметила Захарова.Она отметила, что Россия не допустит существования на своих границах "агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза".Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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в мире, россия, украина, москва, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования

Захарова: "корейская" модель урегулирования бессмысленна в украинском вопросе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Корейская" модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью AFP.
"Так называемая формула мира, предложенная украинским президентом в ноябре 2022 году и преподносимая как безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий. Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую", — сказала она.
Захарова добавила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых спорных или конфликтных ситуаций, напомнила она. Однако те требования, которые выдвигает Зеленский для возобновления прерванного им же переговорного процесса, говорят лишь о том, что он не готов к диалогу, заметила Захарова.
Она отметила, что Россия не допустит существования на своих границах "агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза".
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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