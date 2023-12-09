https://ria.ru/20231209/ukraina-1914825386.html

В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования

В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования - РИА Новости, 09.12.2023

В МИД высказались о "корейской" модели украинского урегулирования

Корейская" модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью AFP. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

в мире

россия

украина

москва

мария захарова

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Корейская" модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью AFP."Так называемая формула мира, предложенная украинским президентом в ноябре 2022 году и преподносимая как безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий. Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую", — сказала она.Захарова добавила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии. Россия никогда не отвергала политические методы решения любых спорных или конфликтных ситуаций, напомнила она. Однако те требования, которые выдвигает Зеленский для возобновления прерванного им же переговорного процесса, говорят лишь о том, что он не готов к диалогу, заметила Захарова.Она отметила, что Россия не допустит существования на своих границах "агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза".Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231209/sdelka-1914820286.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, мария захарова, дмитрий песков