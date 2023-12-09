https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823554.html

Минобороны Украины пригрозило "наработками" для захвата Крыма

Минобороны Украины пригрозило "наработками" для захвата Крыма - РИА Новости, 09.12.2023

Минобороны Украины пригрозило "наработками" для захвата Крыма

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:39

2023-12-09T16:39

2023-12-09T16:39

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украина

рустем умеров

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республика крым

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета".Отвечая на вопрос журналистов во время визита украинской делегации в Штаты, где состоялась Конференция оборонных индустрий и встреча в Пентагоне, обладает ли ВСУ некими технологиями, которые помогли бы Украине противостоять армии РФ в Черном море, Умеров ответил, что "мы можем добиваться успеха". По данным издания, Умеров заявил, что несмотря на то, что у Киева "нет столь мощного флота..., те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам... возможности для того, чтобы они (РФ - ред.) отошли навсегда из нашего Крыма". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Кроме того, так называемое "контрнаступление" Киева уже признано провальным. А главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал ранее тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. Позже глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Залужного больше не доверять "натовским учебникам", а свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции ВСУ. Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне капитан ВСУ, заявлял, что у Украины нет 500 тысяч человек, готовых умереть за захват Крыма и Донбасса. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что осознает "различия целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму", назвав пресловутую идею Киева "вернуть" российский регион "лакмусом для Запада и тестом для Украины". В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с РФ на фоне обострения палестино-израильского конфликта, Киев рискует потерять финансовую поддержку Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231201/krym-1913059937.html

https://ria.ru/20231126/ugrozy-1911943443.html

https://ria.ru/20231005/krym-1900586809.html

https://ria.ru/20230922/krym-1897927607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, республика крым