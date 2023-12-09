https://ria.ru/20231209/ukraina-1914820469.html

В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире

В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире - РИА Новости, 09.12.2023

В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире

Сапер из батальона имени Карбышева рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что на данный момент Украина является самым большим минным полем в мире. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:19

2023-12-09T16:19

2023-12-09T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Сапер из батальона имени Карбышева рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что на данный момент Украина является самым большим минным полем в мире. "(Разминирование - ред.) освобожденных территорий (займет - ред.) лет 10 точно. 5-10 лет. Сейчас, на данный момент - это самое большое минное поле в мире - Украина" - рассказал командир отделения батальона им. Карбышева с позывным "Буйвол". Бойцы батальона уничтожили минное поле, находившееся на освобожденных территориях ЛНР. С 2014 года лесопосадки в этом районе минировали в хаотичном порядке. Многие минные поля не отмечены на картах, поэтому для восстановления мирной жизни в этих районах приходится задействовать саперов для разминирования территорий. Отдельный инженерно-саперный батальон имени Героя Советского союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева состоит из добровольцев. Они выполняют как боевые, так и гуманитарные задачи. "Батальон имени Карбышева занимается не только боевыми задачами на передке, а в том числе и гуманитарным разминированием, что сейчас на данный момент и происходит. Расчищаются все взрывоопасные предметы", - рассказал командир отделения с позывным "Буйвол". На передовой они минируют подходы к российским позициям, а также расчищают местность для прохода пехоты и техники.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html

https://ria.ru/20231013/saper-1902600379.html

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луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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