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В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914820469.html
В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире
В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире - РИА Новости, 09.12.2023
В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире
Сапер из батальона имени Карбышева рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что на данный момент Украина является самым большим минным полем в мире. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:19
2023-12-09T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Сапер из батальона имени Карбышева рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что на данный момент Украина является самым большим минным полем в мире. "(Разминирование - ред.) освобожденных территорий (займет - ред.) лет 10 точно. 5-10 лет. Сейчас, на данный момент - это самое большое минное поле в мире - Украина" - рассказал командир отделения батальона им. Карбышева с позывным "Буйвол". Бойцы батальона уничтожили минное поле, находившееся на освобожденных территориях ЛНР. С 2014 года лесопосадки в этом районе минировали в хаотичном порядке. Многие минные поля не отмечены на картах, поэтому для восстановления мирной жизни в этих районах приходится задействовать саперов для разминирования территорий. Отдельный инженерно-саперный батальон имени Героя Советского союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева состоит из добровольцев. Они выполняют как боевые, так и гуманитарные задачи. "Батальон имени Карбышева занимается не только боевыми задачами на передке, а в том числе и гуманитарным разминированием, что сейчас на данный момент и происходит. Расчищаются все взрывоопасные предметы", - рассказал командир отделения с позывным "Буйвол". На передовой они минируют подходы к российским позициям, а также расчищают местность для прохода пехоты и техники.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html
https://ria.ru/20231013/saper-1902600379.html
украина
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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ЛНР назвали Украину самым большим минным полем в мире

Сапер с позывным Буйвол назвал Украину самым большим минным полем в мире

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Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Сапер из батальона имени Карбышева рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что на данный момент Украина является самым большим минным полем в мире.
"(Разминирование - ред.) освобожденных территорий (займет - ред.) лет 10 точно. 5-10 лет. Сейчас, на данный момент - это самое большое минное поле в мире - Украина" - рассказал командир отделения батальона им. Карбышева с позывным "Буйвол".
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Бойцы батальона уничтожили минное поле, находившееся на освобожденных территориях ЛНР. С 2014 года лесопосадки в этом районе минировали в хаотичном порядке. Многие минные поля не отмечены на картах, поэтому для восстановления мирной жизни в этих районах приходится задействовать саперов для разминирования территорий.
Отдельный инженерно-саперный батальон имени Героя Советского союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева состоит из добровольцев. Они выполняют как боевые, так и гуманитарные задачи.
"Батальон имени Карбышева занимается не только боевыми задачами на передке, а в том числе и гуманитарным разминированием, что сейчас на данный момент и происходит. Расчищаются все взрывоопасные предметы", - рассказал командир отделения с позывным "Буйвол".
На передовой они минируют подходы к российским позициям, а также расчищают местность для прохода пехоты и техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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