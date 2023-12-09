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В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией - РИА Новости, 09.12.2023
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14:52 09.12.2023 (обновлено: 18:31 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914802760.html
В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией
В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией - РИА Новости, 09.12.2023
В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией
Страны Евросоюза переживают, что Украина в ближайшее время не получит конфискованные российские активы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:52
2023-12-09T18:31
в мире
украина
киев
брюссель
евросоюз
мид германии
европейский центральный банк
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза переживают, что Украина в ближайшее время не получит конфискованные российские активы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии."Вопрос о том, в какой степени активы могут быть использованы для ее (Украины. — Прим. ред.) восстановления, обсуждается. &lt;…&gt; Но нам необходимо рассмотреть все финансовые вопросы в целом", — говорится в публикации.По данным издания, между членами ЕС есть серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов.Так, нельзя напрямую перевести доходы от них в европейский бюджет, поскольку это чревато судебными разбирательствами и критикой ЕЦБ. Венгрия и вовсе может наложить вето на эту инициативу, отмечается в статье.Таким образом, Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшее время, резюмировалось в материале.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для их конфискации. Так, ЕС располагает арестованными частными российскими активами на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро средств Банка России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, украина, киев, брюссель, евросоюз, мид германии, европейский центральный банк, эльвира набиуллина, мария захарова, венгрия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз, МИД Германии, Европейский центральный банк, Эльвира Набиуллина, Мария Захарова, Венгрия
В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией

Reuters: Украина не получит замороженные российские активы в ближайшее время

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза переживают, что Украина в ближайшее время не получит конфискованные российские активы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии.
"Вопрос о том, в какой степени активы могут быть использованы для ее (Украины. — Прим. ред.) восстановления, обсуждается. <…> Но нам необходимо рассмотреть все финансовые вопросы в целом", — говорится в публикации.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
8 ноября, 11:28
По данным издания, между членами ЕС есть серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов.
Так, нельзя напрямую перевести доходы от них в европейский бюджет, поскольку это чревато судебными разбирательствами и критикой ЕЦБ. Венгрия и вовсе может наложить вето на эту инициативу, отмечается в статье.
Таким образом, Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшее время, резюмировалось в материале.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для их конфискации.
Так, ЕС располагает арестованными частными российскими активами на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро средств Банка России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевБрюссельЕвросоюзМИД ГерманииЕвропейский центральный банкЭльвира НабиуллинаМария ЗахароваВенгрия
 
 
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