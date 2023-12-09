https://ria.ru/20231209/ukraina-1914802760.html

В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией

В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией - РИА Новости, 09.12.2023

В США рассказали о новых проблемах Украины с Россией

Страны Евросоюза переживают, что Украина в ближайшее время не получит конфискованные российские активы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:52

2023-12-09T14:52

2023-12-09T18:31

в мире

украина

киев

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евросоюз

мид германии

европейский центральный банк

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза переживают, что Украина в ближайшее время не получит конфискованные российские активы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии."Вопрос о том, в какой степени активы могут быть использованы для ее (Украины. — Прим. ред.) восстановления, обсуждается. <…> Но нам необходимо рассмотреть все финансовые вопросы в целом", — говорится в публикации.По данным издания, между членами ЕС есть серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов.Так, нельзя напрямую перевести доходы от них в европейский бюджет, поскольку это чревато судебными разбирательствами и критикой ЕЦБ. Венгрия и вовсе может наложить вето на эту инициативу, отмечается в статье.Таким образом, Украине не стоит рассчитывать на эти деньги в ближайшее время, резюмировалось в материале.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для их конфискации. Так, ЕС располагает арестованными частными российскими активами на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро средств Банка России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

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брюссель

венгрия

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в мире, украина, киев, брюссель, евросоюз, мид германии, европейский центральный банк, эльвира набиуллина, мария захарова, венгрия