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Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 09.12.2023 (обновлено: 12:23 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914774832.html
Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу
Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу - РИА Новости, 09.12.2023
Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу
Нам очень нужна помощь <...>. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — сказала она. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:42
2023-12-09T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
елена зеленская
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC. "Нам очень нужна помощь &lt;...&gt;. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — сказала она. Зеленская добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет "смертельную опасность" для Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914772061.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
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в мире, украина, елена зеленская, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу

Зеленская попросила Запад не прекращать помощь Украине

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC.

"Нам очень нужна помощь <...>. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — сказала она.
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Зеленская добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет "смертельную опасность" для Украины.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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Кроме того, несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
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