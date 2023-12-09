https://ria.ru/20231209/ukraina-1914774832.html

Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу

Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу - РИА Новости, 09.12.2023

Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу

Нам очень нужна помощь <...>. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — сказала она. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:42

2023-12-09T11:42

2023-12-09T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

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елена зеленская

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC. "Нам очень нужна помощь <...>. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — сказала она. Зеленская добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет "смертельную опасность" для Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914772061.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html

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в мире, украина, елена зеленская, владимир зеленский, вооруженные силы украины