Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России
Офицер Дэвис: возможности ВПК России заставят США и Украину пойти на переговоры
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
"Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше(вооружений — Прим. Ред.). Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров", — сказал эксперт.
"Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше(вооружений — Прим. Ред.). Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров", — сказал эксперт.
По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.
" И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно <…> просто сказать: "Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает", — сказал эксперт.
Он добавил, что тогда Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.
"И вот тогда они смогли бы прийти к какому-то рациональному заключению. А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объеме без каких-либо условий. "Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется" — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона", — заключил эксперт.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
" И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно <…> просто сказать: "Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает", — сказал эксперт.
Он добавил, что тогда Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.
"И вот тогда они смогли бы прийти к какому-то рациональному заключению. А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объеме без каких-либо условий. "Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется" — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона", — заключил эксперт.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.