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Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914772061.html
Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России
Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 09.12.2023
Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России
Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:04
2023-12-09T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. "Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше(вооружений — Прим. Ред.). Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров", — сказал эксперт. По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву. " И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно &lt;…&gt; просто сказать: "Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает", — сказал эксперт. Он добавил, что тогда Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией. "И вот тогда они смогли бы прийти к какому-то рациональному заключению. А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объеме без каких-либо условий. "Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется" — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона", — заключил эксперт. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Немедленно. В США сделали неожиданное заявление о России

Офицер Дэвис: возможности ВПК России заставят США и Украину пойти на переговоры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

"Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше(вооружений — Прим. Ред.). Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров", — сказал эксперт.
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По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

" И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно <…> просто сказать: "Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает", — сказал эксперт.

Он добавил, что тогда Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

"И вот тогда они смогли бы прийти к какому-то рациональному заключению. А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объеме без каких-либо условий. "Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется" — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона", — заключил эксперт.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияСША
 
 
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