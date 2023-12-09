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Отрицание и шок. Западный репортер рассказал об ужасе простых украинцев - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 09.12.2023 (обновлено: 11:21 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914766299.html
Отрицание и шок. Западный репортер рассказал об ужасе простых украинцев
Отрицание и шок. Западный репортер рассказал об ужасе простых украинцев - РИА Новости, 09.12.2023
Отрицание и шок. Западный репортер рассказал об ужасе простых украинцев
Население Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, другие западные союзники также отвернутся от Киева, сообщил France 24. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:12
2023-12-09T11:21
в мире
киев
украина
сша
валерий залужный
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Население Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, другие западные союзники также отвернутся от Киева, сообщил France 24."Люди &lt;…&gt; опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру", — пояснил корреспондент телеканала.На Украине понимают, что без американской помощи будет практически невозможно сражаться против российской армии, и сейчас большая часть населения страны пребывает в состоянии отрицания и шока, отметил журналист.В результате украинцы злятся на Соединенные Штаты и западных партнеров, которые ожидали от Киева успешного контрнаступления, несмотря на то что количество поставленной ВСУ техники было очень ограничено, добавил корреспондент.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914751420.html
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914718109.html
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в мире, киев, украина, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Отрицание и шок. Западный репортер рассказал об ужасе простых украинцев

France 24: украинцы живут в постоянном страхе остаться без помощи США

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Население Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, другие западные союзники также отвернутся от Киева, сообщил France 24.
«
"Люди <…> опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру", — пояснил корреспондент телеканала.
На Украине понимают, что без американской помощи будет практически невозможно сражаться против российской армии, и сейчас большая часть населения страны пребывает в состоянии отрицания и шока, отметил журналист.
В результате украинцы злятся на Соединенные Штаты и западных партнеров, которые ожидали от Киева успешного контрнаступления, несмотря на то что количество поставленной ВСУ техники было очень ограничено, добавил корреспондент.
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В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
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