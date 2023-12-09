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"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 09.12.2023 (обновлено: 09:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ
"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ
США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:15
2023-12-09T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine.&quot;Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ&quot;, — говорится в публикации.В статье указано, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.Кроме того, Штаты опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Евросоюз, Владимир Путин
"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ

MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine.
«

"Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ", — говорится в публикации.

В статье указано, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

Кроме того, Штаты опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.
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На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЕвросоюзВладимир Путин
 
 
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