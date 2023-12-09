"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ
MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine.
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"Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ", — говорится в публикации.
В статье указано, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.
Кроме того, Штаты опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.
Кроме того, Штаты опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.