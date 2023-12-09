https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html

"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ

"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

"Огромные потери". Мощные удары России "отрезвили" США, пишут СМИ

США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:15

2023-12-09T09:15

2023-12-09T09:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, пишет издание Military Watch Magazine."Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ", — говорится в публикации.В статье указано, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.Кроме того, Штаты опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20231209/kiev-1914749368.html

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