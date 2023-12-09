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На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации
На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации - РИА Новости, 09.12.2023
На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации
За демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:44
2023-12-09T05:44
2023-12-09T05:44
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. За демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka."Если не будет возможности поддерживать (предприятия. — Прим. ред), это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги. Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство", — высказался политик.По его данным, 19 процентов предприятий в стране полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные 30 процентов, считает Магомедов "хотя бы работают и платят налоги". По словам депутата, Киеву нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, так как это — "кровь экономики".Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров назвал Украину банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.
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На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации
Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности