https://ria.ru/20231209/ukraina-1914751420.html

На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации

На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации - РИА Новости, 09.12.2023

На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации

За демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T05:44

2023-12-09T05:44

2023-12-09T05:44

в мире

украина

россия

киев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. За демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka."Если не будет возможности поддерживать (предприятия. — Прим. ред), это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги. Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство", — высказался политик.По его данным, 19 процентов предприятий в стране полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные 30 процентов, считает Магомедов "хотя бы работают и платят налоги". По словам депутата, Киеву нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, так как это — "кровь экономики".Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров назвал Украину банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.

https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, верховная рада украины