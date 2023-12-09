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На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ
На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ
В субботу правительство Украины созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T03:00
2023-12-09T03:00
2023-12-09T09:23
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В субботу правительство Украины созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена, сообщило издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля."Кабмин 9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена", — говорится в публикации.По данным украинского издания "Страна.ua", киевские власти заявляли, что шесть станций синей ветки метро от "Теремков" до "Демеевской" закрывают на ремонт на полгода из-за угрозы затопления. При этом, как утверждается, они продолжат выполнять функцию укрытий во время тревоги.Кроме того, как сообщали СМИ, движение на них остановили из-за обнаружения в тоннеле рядом со станцией "Демеевская" трещин, опасных для жизни людей.
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в мире, украина, денис шмыгаль, киев
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Киев
На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ
"Клименко.Тайм": на Украине 9 декабря созовут комиссию по ситуации в метро Киева