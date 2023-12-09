https://ria.ru/20231209/ukraina-1914747614.html

На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ

На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

На Украине созовут комиссию по ситуации с киевским метро, пишут СМИ

В субботу правительство Украины созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T03:00

2023-12-09T03:00

2023-12-09T09:23

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В субботу правительство Украины созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена, сообщило издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля."Кабмин 9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена", — говорится в публикации.По данным украинского издания "Страна.ua", киевские власти заявляли, что шесть станций синей ветки метро от "Теремков" до "Демеевской" закрывают на ремонт на полгода из-за угрозы затопления. При этом, как утверждается, они продолжат выполнять функцию укрытий во время тревоги.Кроме того, как сообщали СМИ, движение на них остановили из-за обнаружения в тоннеле рядом со станцией "Демеевская" трещин, опасных для жизни людей.

https://ria.ru/20231208/energosistema-1914563369.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, киев