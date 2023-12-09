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В ВСУ жалуются на количество и качество боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:05 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914743756.html
В ВСУ жалуются на количество и качество боеприпасов, пишут СМИ
В ВСУ жалуются на количество и качество боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
В ВСУ жалуются на количество и качество боеприпасов, пишут СМИ
Украинские военные жалуются на качество и количество получаемых "со всего мира" снарядов, пишет британская газета Times. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T01:05
2023-12-09T01:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
европа
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на качество и количество получаемых "со всего мира" снарядов, пишет британская газета Times. "Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, причем лучшего качества... Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции", - сказал изданию украинский сержант Тарас с позывным "Физрук". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html
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россия, украина, нато, европа, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Европа, В мире, Вооруженные силы Украины
В ВСУ жалуются на количество и качество боеприпасов, пишут СМИ

Times: ВСУ жалуются, что боеприпасов стало меньше и хуже качеством

© GENYA SAVILOVВСУ
ВСУ
© GENYA SAVILOV
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на качество и количество получаемых "со всего мира" снарядов, пишет британская газета Times.
"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, причем лучшего качества... Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции", - сказал изданию украинский сержант Тарас с позывным "Физрук".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОЕвропаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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