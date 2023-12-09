https://ria.ru/20231209/ufa-1914769156.html

В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах

В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах - РИА Новости, 09.12.2023

В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах

Правоохранительные органы Уфы разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T10:44

2023-12-09T10:44

2023-12-09T10:44

происшествия

уфа

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УФА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что полиция разыскивает мужчину, который на улице ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, женщина скончалась в больнице. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской. "МВД по Республике Башкортостан и Управление МВД России по городу Уфе проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся", - говорится в сообщении. В настоящее время по данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника. Изучены записи камер наблюдения, не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово, добавили в полиции. "Приметы разыскиваемого: на вид около 18-20 лет, худощавого телосложения, был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, штаны болоньевые черного цвета, кроссовки светлого цвета. На лице была медицинская маска белого цвета. Если Вам известна какая-либо информация о личности подозреваемого и о его местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа