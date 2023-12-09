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В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах - РИА Новости, 09.12.2023
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10:44 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ufa-1914769156.html
В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах
В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах - РИА Новости, 09.12.2023
В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах
Правоохранительные органы Уфы разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:44
2023-12-09T10:44
происшествия
уфа
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что полиция разыскивает мужчину, который на улице ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, женщина скончалась в больнице. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской. "МВД по Республике Башкортостан и Управление МВД России по городу Уфе проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся", - говорится в сообщении. В настоящее время по данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника. Изучены записи камер наблюдения, не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово, добавили в полиции. "Приметы разыскиваемого: на вид около 18-20 лет, худощавого телосложения, был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, штаны болоньевые черного цвета, кроссовки светлого цвета. На лице была медицинская маска белого цвета. Если Вам известна какая-либо информация о личности подозреваемого и о его местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах

Полиция Уфы ищет мужчину, который нападает на горожан на улицах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что полиция разыскивает мужчину, который на улице ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, женщина скончалась в больнице. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской.
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"МВД по Республике Башкортостан и Управление МВД России по городу Уфе проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника. Изучены записи камер наблюдения, не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово, добавили в полиции.
"Приметы разыскиваемого: на вид около 18-20 лет, худощавого телосложения, был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, штаны болоньевые черного цвета, кроссовки светлого цвета. На лице была медицинская маска белого цвета. Если Вам известна какая-либо информация о личности подозреваемого и о его местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию", - уточнили в ведомстве.
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