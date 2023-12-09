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Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что в городе Никополь в Днепропетровской области Украины РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:47
2023-12-09T21:47
2023-12-09T21:47
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что в городе Никополь в Днепропетровской области Украины при ударе повреждены инфраструктурный объект и склад. Согласно сообщению Лысака, в результате дневных ударов по Никополю "повреждены инфраструктурный объект, складское здание". По словам чиновника, погибших и пострадавших в результате удара нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе
Глава ОВА Лысак: при ударе по Никополю пострадал инфраструктурный объект и склад