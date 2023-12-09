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Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/udar-1914862008.html
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что в городе Никополь в Днепропетровской области Украины РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:47
2023-12-09T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что в городе Никополь в Днепропетровской области Украины при ударе повреждены инфраструктурный объект и склад. Согласно сообщению Лысака, в результате дневных ударов по Никополю "повреждены инфраструктурный объект, складское здание". По словам чиновника, погибших и пострадавших в результате удара нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о повреждении склада при ударе в Никополе

Глава ОВА Лысак: при ударе по Никополю пострадал инфраструктурный объект и склад

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что в городе Никополь в Днепропетровской области Украины при ударе повреждены инфраструктурный объект и склад.
Согласно сообщению Лысака, в результате дневных ударов по Никополю "повреждены инфраструктурный объект, складское здание".
По словам чиновника, погибших и пострадавших в результате удара нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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