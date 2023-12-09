https://ria.ru/20231209/terrorizm-1914812180.html
В Нижнем Новгороде обсудили проблему терроризма и деструктивных течений
В Нижнем Новгороде обсудили проблему терроризма и деструктивных течений - РИА Новости, 09.12.2023
В Нижнем Новгороде обсудили проблему терроризма и деструктивных течений
Проблему терроризма и деструктивных течений в обществе обсудили участники всероссийской конференции в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:45
2023-12-09T15:45
2023-12-09T15:45
нижегородская область
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Проблему терроризма и деструктивных течений в обществе обсудили участники всероссийской конференции в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Участниками второй всероссийской научно-практической конференции "Абсолютный терроризм: деструктивные течения как террористическая угроза в условиях СВО" стали около 200 экспертов из 45 российских регионов - представители науки, органов исполнительной власти, сферы образования, силовых ведомств, духовенства. "Против нашего государства развернуты три фронта: военный, экономический, информационный. И самая продолжительная и сложная - информационная война, в которой наиболее уязвимой становится молодежь. Уверен, что патриотическое воспитание юношества – необходимая составляющая нашей работы, которую невозможно представить без объединения с образовательными учреждениями, научным сообществом, общественными, религиозными организациями. Только сплотившись, мы уверенно справимся с любым видом экстремизма", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Масштабное представительство экспертов позволило объективно обсудить как причины возникновения деструктивных течений, так и социальные механизмы регулирования, эффективные методы профилактики их влияния и вовлечения молодежи в террористические движения, деятельность которых запрещена в РФ. "Совместная работа научного сообщества и органов власти по профилактике экстремизма и терроризма приносит результаты: разрабатываются соответствующие законы, повышается качество профилактической работы. Отмечу положительный опыт Нижегородской области, которая является центром разработки методических материалов по выявлению и борьбе с экстремистскими течениями", - приводятся в сообщении слова профессора, заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Важной темой конференции стало обсуждение способов и практик противодействия информационной войне со стороны Украины. "В новых регионах мы увидели результат четкой работы Запада в части манипулирования общественным сознанием и механизм "подмены понятий" в действии. С возвращением Херсонской области в состав России наиболее пострадавшее от манипуляционного влияния население постепенно возвращает утраченные ценности", - отметил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев рассказал о ведущейся в регионе комплексной межведомственной работе по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, в том числе о первом в России сборнике методических материалов, содержащих сведения о террористических и экстремистских организациях, деятельность которых запрещена в РФ. Участники конференции также уделили большое внимание теме распространения и борьбы с деструктивными объединениями в молодежной среде. При этом акцент эксперты делали на активной профилактической работе в интернет-пространстве.
https://ria.ru/20231023/minsk-1904657098.html
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нижегородская область, нижний новгород
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде обсудили проблему терроризма и деструктивных течений
В Нижнем Новгороде обсудили проблему терроризма и деструктивных течений
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости.
Проблему терроризма и деструктивных течений в обществе обсудили участники всероссийской конференции в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба
правительства Нижегородской области.
Участниками второй всероссийской научно-практической конференции "Абсолютный терроризм: деструктивные течения как террористическая угроза в условиях СВО" стали около 200 экспертов из 45 российских регионов - представители науки, органов исполнительной власти, сферы образования, силовых ведомств, духовенства.
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"Против нашего государства развернуты три фронта: военный, экономический, информационный. И самая продолжительная и сложная - информационная война, в которой наиболее уязвимой становится молодежь. Уверен, что патриотическое воспитание юношества – необходимая составляющая нашей работы, которую невозможно представить без объединения с образовательными учреждениями, научным сообществом, общественными, религиозными организациями. Только сплотившись, мы уверенно справимся с любым видом экстремизма", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
Масштабное представительство экспертов позволило объективно обсудить как причины возникновения деструктивных течений, так и социальные механизмы регулирования, эффективные методы профилактики их влияния и вовлечения молодежи в террористические движения, деятельность которых запрещена в РФ
.
"Совместная работа научного сообщества и органов власти по профилактике экстремизма и терроризма приносит результаты: разрабатываются соответствующие законы, повышается качество профилактической работы. Отмечу положительный опыт Нижегородской области, которая является центром разработки методических материалов по выявлению и борьбе с экстремистскими течениями", - приводятся в сообщении слова профессора, заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета
Романа Силантьева.
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Важной темой конференции стало обсуждение способов и практик противодействия информационной войне со стороны Украины
. "В новых регионах мы увидели результат четкой работы Запада в части манипулирования общественным сознанием и механизм "подмены понятий" в действии. С возвращением Херсонской области
в состав России наиболее пострадавшее от манипуляционного влияния население постепенно возвращает утраченные ценности", - отметил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев рассказал о ведущейся в регионе комплексной межведомственной работе по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, в том числе о первом в России сборнике методических материалов, содержащих сведения о террористических и экстремистских организациях, деятельность которых запрещена в РФ.
Участники конференции также уделили большое внимание теме распространения и борьбы с деструктивными объединениями в молодежной среде. При этом акцент эксперты делали на активной профилактической работе в интернет-пространстве.
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