https://ria.ru/20231209/telefon-1914803470.html

Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря

Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря - РИА Новости, 09.12.2023

Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря

Совет Федерации обсудит на заседании 13 декабря закон об ограничении использования телефонов в школе, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:59

2023-12-09T14:59

2023-12-09T14:59

общество

россия

ольга казакова

сергей кравцов

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании 13 декабря закон об ограничении использования телефонов в школе, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте верхней палаты. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законом также вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года. В Госдуме отмечали, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. Как объясняла председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html

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общество, россия, ольга казакова, сергей кравцов, совет федерации рф, госдума рф