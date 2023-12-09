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Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря - РИА Новости, 09.12.2023
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14:59 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/telefon-1914803470.html
Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря
Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря - РИА Новости, 09.12.2023
Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря
Совет Федерации обсудит на заседании 13 декабря закон об ограничении использования телефонов в школе, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:59
2023-12-09T14:59
общество
россия
ольга казакова
сергей кравцов
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании 13 декабря закон об ограничении использования телефонов в школе, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте верхней палаты. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законом также вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года. В Госдуме отмечали, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. Как объясняла председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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общество, россия, ольга казакова, сергей кравцов, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Сергей Кравцов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе 13 декабря

Совфед обсудит закон о запрете телефонов в школе на заседании 13 декабря

© iStock.com / BongkarnThanyakijДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© iStock.com / BongkarnThanyakij
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании 13 декабря закон об ограничении использования телефонов в школе, говорится в повестке заседания, размещенной на сайте верхней палаты.
Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
Законом также вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.
В Госдуме отмечали, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. Как объясняла председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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ОбществоРоссияОльга КазаковаСергей КравцовСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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