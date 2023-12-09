https://ria.ru/20231209/tefi-1914800863.html

Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев

Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев - РИА Новости, 09.12.2023

Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев

Победителей премии ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания объявили в Москве, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:45

2023-12-09T14:45

2023-12-09T14:47

культура

культура

вгтрк

дмитрий киселев

федор бондарчук

академия российского телевидения

новости агентства

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победителей премии ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания объявили в Москве, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" лауреатом стал проект "Вести недели", ведущим которого является гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" были представлены "Вести Недели", "Центральное Телевидение" с Вадимом Такменевым и "Итоговая программа" с Петром Марченко."Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - "Вести недели". Производитель: ВГТРК. Канал вещания: "Россия 1", - сообщили в пресс-службе ТЭФИ."Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия - больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа - "Вести недели" и её ведущий Дмитрий Киселев", - прокомментировала присуждение премии корреспондент телеканала "России 1" Ольга Мещерякова в прямом эфире.Работу военкоров ВГТРК в зоне СВО признали "Главным событие телевизионного сезона"."Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в "горячую точку", работают там каждый день. И это - ваша награда, ребята", - сказала получавшая премию Ольга Армякова на вручении.Также в различных номинациях категории информационного и общественно-политического вещания были награждены Мария Ситтель, Федор Бондарчук, Георгий Черданцев, ток-шоу "60 минут", программа "Москва. Кремль. Путин" и другие лауреаты.ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ" - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

https://ria.ru/20231209/tefi-1914786090.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

культура, вгтрк, дмитрий киселев, федор бондарчук, академия российского телевидения, новости агентства