https://ria.ru/20231209/tefi-1914800863.html
Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев
Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев - РИА Новости, 09.12.2023
Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев
Победителей премии ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания объявили в Москве, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:45
2023-12-09T14:45
2023-12-09T14:47
культура
культура
вгтрк
дмитрий киселев
федор бондарчук
академия российского телевидения
новости агентства
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победителей премии ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания объявили в Москве, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" лауреатом стал проект "Вести недели", ведущим которого является гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" были представлены "Вести Недели", "Центральное Телевидение" с Вадимом Такменевым и "Итоговая программа" с Петром Марченко."Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - "Вести недели". Производитель: ВГТРК. Канал вещания: "Россия 1", - сообщили в пресс-службе ТЭФИ."Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия - больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа - "Вести недели" и её ведущий Дмитрий Киселев", - прокомментировала присуждение премии корреспондент телеканала "России 1" Ольга Мещерякова в прямом эфире.Работу военкоров ВГТРК в зоне СВО признали "Главным событие телевизионного сезона"."Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в "горячую точку", работают там каждый день. И это - ваша награда, ребята", - сказала получавшая премию Ольга Армякова на вручении.Также в различных номинациях категории информационного и общественно-политического вещания были награждены Мария Ситтель, Федор Бондарчук, Георгий Черданцев, ток-шоу "60 минут", программа "Москва. Кремль. Путин" и другие лауреаты.ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ" - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
https://ria.ru/20231209/tefi-1914786090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, вгтрк, дмитрий киселев, федор бондарчук, академия российского телевидения, новости агентства
Культура, Культура, ВГТРК, Дмитрий Киселев, Федор Бондарчук, Академия российского телевидения, Новости агентства
Лауреатом ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев
Лауреатом премии ТЭФИ-2023 стал проект "Вести недели" и ведущий Дмитрий Киселев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победителей премии ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания объявили в Москве, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" лауреатом стал проект "Вести недели", ведущим которого является гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" были представлены "Вести Недели", "Центральное Телевидение" с Вадимом Такменевым и "Итоговая программа" с Петром Марченко.
Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ
"Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - "Вести недели". Производитель: ВГТРК
. Канал вещания: "Россия 1", - сообщили в пресс-службе ТЭФИ.
"Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия - больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа - "Вести недели" и её ведущий Дмитрий Киселев", - прокомментировала присуждение премии корреспондент телеканала "России 1" Ольга Мещерякова в прямом эфире.
Работу военкоров ВГТРК в зоне СВО признали "Главным событие телевизионного сезона".
"Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в "горячую точку", работают там каждый день. И это - ваша награда, ребята", - сказала получавшая премию Ольга Армякова на вручении.
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Также в различных номинациях категории информационного и общественно-политического вещания были награждены Мария Ситтель, Федор Бондарчук
, Георгий Черданцев
, ток-шоу "60 минут", программа "Москва. Кремль. Путин" и другие лауреаты.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения
" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ" - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного
.