Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ
Программа "Москва. Кремль. Путин" получила ТЭФИ
© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаАвтор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии.
Второй день церемонии вручения премии проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания.
"Вечернее общественно-политическое ток-шоу. "Москва. Кремль. Путин". Производитель: М-Продакшн. Канал вещания: РОССИЯ – 1", - говорится в сообщении.
Также победителями в номинациях "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу" стал ведущий Владимир Соловьев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Главным событие телевизионного сезона" признали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО.
В номинации "Прямая трансляция" была отмечена трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота России.
Победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" стала Ирада Зейналова в программе "Итоги недели".
"Специальным (однократным) телевизионным событием года" стала трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа фильма "Вызов". В номинации "Трансляция культурного события" отметили трансляцию "Алые паруса".