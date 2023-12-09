https://ria.ru/20231209/tefi-1914786090.html

Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ

Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023

Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ

Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:13

2023-12-09T00:13

2023-12-09T13:14

культура

москва

владимир соловьев (телеведущий)

ирада зейналова

россия

вгтрк

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии. Второй день церемонии вручения премии проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания. "Вечернее общественно-политическое ток-шоу. "Москва. Кремль. Путин". Производитель: М-Продакшн. Канал вещания: РОССИЯ – 1", - говорится в сообщении. Также победителями в номинациях "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу" стал ведущий Владимир Соловьев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". "Главным событие телевизионного сезона" признали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО. В номинации "Прямая трансляция" была отмечена трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота России. Победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" стала Ирада Зейналова в программе "Итоги недели". "Специальным (однократным) телевизионным событием года" стала трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа фильма "Вызов". В номинации "Трансляция культурного события" отметили трансляцию "Алые паруса".

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москва, владимир соловьев (телеведущий), ирада зейналова, россия, вгтрк