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Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:13 09.12.2023 (обновлено: 13:14 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/tefi-1914786090.html
Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ
Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023
Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ
Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:13
2023-12-09T13:14
культура
москва
владимир соловьев (телеведущий)
ирада зейналова
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии. Второй день церемонии вручения премии проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания. "Вечернее общественно-политическое ток-шоу. "Москва. Кремль. Путин". Производитель: М-Продакшн. Канал вещания: РОССИЯ – 1", - говорится в сообщении. Также победителями в номинациях "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу" стал ведущий Владимир Соловьев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". "Главным событие телевизионного сезона" признали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО. В номинации "Прямая трансляция" была отмечена трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота России. Победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" стала Ирада Зейналова в программе "Итоги недели". "Специальным (однократным) телевизионным событием года" стала трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа фильма "Вызов". В номинации "Трансляция культурного события" отметили трансляцию "Алые паруса".
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москва, владимир соловьев (телеведущий), ирада зейналова, россия, вгтрк
Культура, Москва, Владимир Соловьев (телеведущий), Ирада Зейналова, Россия, ВГТРК
Ток-шоу "Москва. Кремль. Путин" получило ТЭФИ

Программа "Москва. Кремль. Путин" получила ТЭФИ

© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаАвтор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
Автор и соведущий программы Москва. Кремль. Путин Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Программа "Москва. Кремль. Путин" стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", сообщила пресс-служба премии.
Второй день церемонии вручения премии проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания.
"Вечернее общественно-политическое ток-шоу. "Москва. Кремль. Путин". Производитель: М-Продакшн. Канал вещания: РОССИЯ – 1", - говорится в сообщении.
Также победителями в номинациях "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу" стал ведущий Владимир Соловьев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Главным событие телевизионного сезона" признали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО.
В номинации "Прямая трансляция" была отмечена трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота России.
Победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" стала Ирада Зейналова в программе "Итоги недели".
"Специальным (однократным) телевизионным событием года" стала трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа фильма "Вызов". В номинации "Трансляция культурного события" отметили трансляцию "Алые паруса".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
8 декабря, 22:14
 
КультураМоскваВладимир Соловьев (телеведущий)Ирада ЗейналоваРоссияВГТРК
 
 
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