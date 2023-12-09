https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

Татарстан попал в пятерку лучших регионов по реализации "Пушкинской карты"

Татарстан попал в пятерку лучших регионов по реализации "Пушкинской карты" - РИА Новости, 09.12.2023

Татарстан попал в пятерку лучших регионов по реализации "Пушкинской карты"

Татарстан находится в пятерке лучших регионов России по реализации программы "Пушкинская карта", сообщает министерство культуры республики. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:11

2023-12-09T14:11

2023-12-09T14:11

республика татарстан

новости культуры

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_34f5972d45a62f4d47d1c00bb80f4ab7.jpg

КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Татарстан находится в пятерке лучших регионов России по реализации программы "Пушкинская карта", сообщает министерство культуры республики. "Татарстан находится в числе лидеров по реализации программы "Пушкинская карта": по количеству проданных билетов и объему вырученных средств республика расположилась на четвертом месте среди регионов России после Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Замыкает топ-5 Нижегородская область", - говорится в сообщении. По данным минкультуры Татарстана, за 10 месяцев текущего года организациями всех форм собственности республики было продано более 786 тысяч билетов на сумму 306,2 миллиона рублей. Лидерами по объему вырученных средств за 10 месяцев в республике стали Татарский государственный академический театр имени Г.Камала, Татарская государственная филармония, кинотеатр "Мадагаскар" (Бугульма), Русский драмтеатр "Мастеровые" (Набережные Челны) и Молодежный театр на Булаке. Больше всего билетов по "Пушкинской карте" продали кинотеатры "Мадагаскар", "Сансити", "Синема пять-Бар" и "Синема-5" (Нижнекамск), а также театр Камала. Согласно данным министерства культуры России на 1 ноября, в Татарстане 271,9 тысячи жителей, выпустивших "Пушкинскую карту" в мобильном приложении "Госуслуги Культура", - 76,8% от общего количества детей и молодежи от 14 до 22 лет, зарегистрированных на территории республики. Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала по инициативе президента РФ 1 сентября 2021 года для популяризации культурных мероприятий. Благодаря карте молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать театры, музеи, выставки, концерты. В 2022 году этой картой также разрешили оплачивать билеты в кино на отечественные фильмы. Номинал "Пушкинской карты" увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230406/karta-1863451488.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, республика татарстан (татарстан)