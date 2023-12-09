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Хуситы выразили готовность пропускать все суда, не связанные с Израилем - РИА Новости, 09.12.2023
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19:48 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/suda-1914851091.html
Хуситы выразили готовность пропускать все суда, не связанные с Израилем
Хуситы выразили готовность пропускать все суда, не связанные с Израилем - РИА Новости, 09.12.2023
Хуситы выразили готовность пропускать все суда, не связанные с Израилем
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:48
2023-12-09T19:48
в мире
израиль
йемен
хамас
оон
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с Израилем, заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена подтверждают свою полную готовность продолжать глобальное торговое движение через Красное и Аравийское моря для всех судов и для всех стран, за исключением судов, связанных с Израилем, или которые будут перевозить товары в израильские порты", — заявил Сариа в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы. Кроме того, представитель хуситов заявил, что движение запретит проход всех судов, направляющихся в Израиль, "если сектор Газа не получит продовольствие и медикаменты". На прошлой неделе хуситы заявляли, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231205/iran-1913873031.html
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в мире, израиль, йемен, хамас, оон, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, ХАМАС, ООН, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы выразили готовность пропускать все суда, не связанные с Израилем

Хуситы выразили готовность пускать в Красном море суда, не связанные с Израилем

© mmy.yeСудно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
© mmy.ye
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с Израилем, заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.
"Вооруженные силы Йемена подтверждают свою полную готовность продолжать глобальное торговое движение через Красное и Аравийское моря для всех судов и для всех стран, за исключением судов, связанных с Израилем, или которые будут перевозить товары в израильские порты", — заявил Сариа в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.
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Кроме того, представитель хуситов заявил, что движение запретит проход всех судов, направляющихся в Израиль, "если сектор Газа не получит продовольствие и медикаменты".
На прошлой неделе хуситы заявляли, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЙеменХАМАСООНАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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