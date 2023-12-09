https://ria.ru/20231209/strelba-1914826087.html
Семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе выплатят компенсацию
Семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе выплатят компенсацию - РИА Новости, 09.12.2023
Семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе выплатят компенсацию
Семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки получит миллион рублей, семьи ребят с тяжелыми ранениями — по 500 тысяч, по 300 тысяч — с ранениями легкой... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:55
2023-12-09T16:55
2023-12-09T16:55
происшествия
брянская область
брянск
александр богомаз
стрельба в брянской гимназии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки получит миллион рублей, семьи ребят с тяжелыми ранениями — по 500 тысяч, по 300 тысяч — с ранениями легкой степени, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По информации данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. "Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал. Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени", - говорится в сообщении. Он добавил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась. Богомаз пожелал ребятам, которые проходят лечение, скорейшего выздоровления, а родным губернатор выразил слова поддержки.
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происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз, стрельба в брянской гимназии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Стрельба в брянской гимназии, Следственный комитет России (СК РФ)
Семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе выплатят компенсацию
Богомаз: семья девочки, погибшей при стрельбе в Брянске, получит миллион рублей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки получит миллион рублей, семьи ребят с тяжелыми ранениями — по 500 тысяч, по 300 тысяч — с ранениями легкой степени, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале
.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска
. По информации данным СК
, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
"Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал. Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени", - говорится в сообщении.
Он добавил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась.
Богомаз пожелал ребятам, которые проходят лечение, скорейшего выздоровления, а родным губернатор выразил слова поддержки.
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