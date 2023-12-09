https://ria.ru/20231209/strelba-1914805255.html

Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске

Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023

Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске

Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный заключен под стражу по 6 февраля 2024 года по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:07

2023-12-09T15:07

2023-12-09T15:45

происшествия

стрельба в брянской гимназии

брянск

россия

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914810897_0:354:960:894_1920x0_80_0_0_0220d14f5301919cb68d78a4bb1a4f38.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный заключен под стражу по 6 февраля 2024 года по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска рассмотрел в субботу ходатайство СУСК РФ по Брянской области о заключении под стражу гендиректора ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ)."С.В. Поддубный, являясь генеральным директором ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ "Гимназия № 5", не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что Советский районный суд избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года, постановление не вступило в законную силу."Сегодня в суде планируют рассмотреть материалы в отношении еще двоих обвиняемых – охранницы гимназии Галины Чертковой и отца стрелявшей девочки", – сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

брянск

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стрельба в брянской гимназии, брянск, россия, брянская область