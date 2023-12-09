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Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023
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15:07 09.12.2023 (обновлено: 15:45 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/strelba-1914805255.html
Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске
Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023
Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске
Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный заключен под стражу по 6 февраля 2024 года по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:07
2023-12-09T15:45
происшествия
стрельба в брянской гимназии
брянск
россия
брянская область
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный заключен под стражу по 6 февраля 2024 года по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска рассмотрел в субботу ходатайство СУСК РФ по Брянской области о заключении под стражу гендиректора ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ)."С.В. Поддубный, являясь генеральным директором ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ "Гимназия № 5", не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что Советский районный суд избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года, постановление не вступило в законную силу."Сегодня в суде планируют рассмотреть материалы в отношении еще двоих обвиняемых – охранницы гимназии Галины Чертковой и отца стрелявшей девочки", – сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html
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происшествия, стрельба в брянской гимназии, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Россия, Брянская область
Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске

Главу охраны Поддубного заключили под стражу после стрельбы в брянской гимназии

© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области/TelegramДиректор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный, заключенный под стражу в Брянской области
Директор ЧОО Агентство Экскалибур Сергей Поддубный, заключенный под стражу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области/Telegram
Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный, заключенный под стражу в Брянской области
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Директор "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный заключен под стражу по 6 февраля 2024 года по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
Вчера, 14:48
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.
В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска рассмотрел в субботу ходатайство СУСК РФ по Брянской области о заключении под стражу гендиректора ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).
"С.В. Поддубный, являясь генеральным директором ООО "ЧОО Агентство Эскалибур", предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ "Гимназия № 5", не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что Советский районный суд избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года, постановление не вступило в законную силу.
"Сегодня в суде планируют рассмотреть материалы в отношении еще двоих обвиняемых – охранницы гимназии Галины Чертковой и отца стрелявшей девочки", – сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
7 декабря, 20:48
 
ПроисшествияСтрельба в брянской гимназииБрянскРоссияБрянская область
 
 
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