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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023
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14:48 09.12.2023 (обновлено: 15:01 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
Состояние подростков, эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаётся тяжелым, но стабильным, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:48
2023-12-09T15:01
брянск
стрельба в брянской гимназии
москва
происшествия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Состояние подростков, эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаётся тяжелым, но стабильным, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии."Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным", - сказал Кузнецов.Он отметил, что детям проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, второй пока в медикаментозном сне, уточнил Кузнецов.Кузнецов также добавил, что трое подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, которые проходят лечение в больницах города, находятся в состоянии средней тяжести."Трое пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет",- сказал Кузнецов.
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брянск, стрельба в брянской гимназии, москва, происшествия, алексей кузнецов
Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Москва, Происшествия, Алексей Кузнецов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске

Эвакуированные в Москву после стрельбы в Брянске остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Состояние подростков, эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаётся тяжелым, но стабильным, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
«
"Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что детям проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, второй пока в медикаментозном сне, уточнил Кузнецов.
Кузнецов также добавил, что трое подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, которые проходят лечение в больницах города, находятся в состоянии средней тяжести.
«
"Трое пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет",- сказал Кузнецов.
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БрянскСтрельба в брянской гимназииМоскваПроисшествияАлексей Кузнецов
 
 
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