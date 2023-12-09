https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 09.12.2023

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске

Состояние подростков, эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаётся тяжелым, но стабильным, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:48

2023-12-09T14:48

2023-12-09T15:01

брянск

стрельба в брянской гимназии

москва

происшествия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Состояние подростков, эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаётся тяжелым, но стабильным, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии."Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным", - сказал Кузнецов.Он отметил, что детям проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, второй пока в медикаментозном сне, уточнил Кузнецов.Кузнецов также добавил, что трое подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, которые проходят лечение в больницах города, находятся в состоянии средней тяжести."Трое пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет",- сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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брянск, стрельба в брянской гимназии, москва, происшествия, алексей кузнецов