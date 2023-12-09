https://ria.ru/20231209/stavropole-1914818351.html

Владимиров на выставке "Россия" рассказал о развитии Ставропольского края

Владимиров на выставке "Россия" рассказал о развитии Ставропольского края - РИА Новости, 09.12.2023

Владимиров на выставке "Россия" рассказал о развитии Ставропольского края

В Москве на ВДНХ в рамках выставки "Россия" состоялась торжественная церемония открытия Дня Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:06

2023-12-09T16:06

2023-12-09T16:06

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

махмуд-али калиматов

казбек коков

выставка-форум "россия"

москва

республика ингушетия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве на ВДНХ в рамках выставки "Россия" состоялась торжественная церемония открытия Дня Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками церемонии открытия стали губернатор Владимир Владимиров, глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, представители органов исполнительной власти региона, главы территорий, руководители ведомств, депутаты краевой Думы, жители Ставрополья. Обращаясь к землякам, в своем выступлении глава региона поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в развитии региона и результаты, достигнутые в течение последних шести лет. "Наш край развивался, опираясь на исторические достижения наших предков, на нашу большую историю. И сегодня мы создаем новую страницу в его развитии. Благодаря инициированным президентом "майским указам", ежегодно в экономику края поступают десятки миллиардов рублей. Мы строим детские сады, школы, благоустраиваем общественные пространства не только в крупных городах, но и в небольших сельских поселениях. Мы развиваем и нашу промышленность – производим высокотехнологичные спутники, компьютерную технику, развиваем ветроэнергетику. Ведем большую работу по развитию курортов Кавказских Минеральных Вод", - приводятся в сообщении слова Владимирова. Он добавил, что ежегодно на Ставрополье растет турпоток. В регионе создаются новые места размещения. "Много сил вкладываем и в развитие наших детей. Потому что именно они наше будущее. Им предстоит развивать наш край и нашу страну. И конечно, мы остаемся и сельскохозяйственным регионом. В этом году мы показали достойный урожай, заложили урожай будущего года. Ведем работу по развитию садоводства, овощеводства, животноводства. На все эти отрасли мы опираемся в своем развитии. А еще – на наши традиции, казачество, многонациональное общество. Уважаем стариков, чтим героев, любим нашу страну и наш край. И, при поддержке Президента, будем продолжать развивать его и дальше, – сказал Владимиров. По данным пресс-службы, в субботу на выставке "Россия" гостей ставропольского стенда ждет насыщенная программа, которая включает подписание целого ряда соглашений, мероприятия патриотической направленности, приуроченных ко Дню героев Отечества, подведение итогов очередного этапа викторины "Дары Ставрополья" и казачью свадьбу. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914778413.html

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914796029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, владимир владимиров, махмуд-али калиматов, казбек коков, выставка-форум "россия", москва, республика ингушетия