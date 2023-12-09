В Ставропольском крае на месте бывшей дачи Брежнева появится санаторий

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" заключило соглашение, согласно которому к 2026 году запланирована реализация инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и управляющий партнер компании Денис Коноваленко. Соглашение предполагает реализацию в крае к 2026 году инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса. Объект общей стоимостью около 1 миллиарда рублей должен появиться в Предгорном округе на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева, которая была заброшена на протяжении многих лет. На площади 3,5 гектара разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тысяч квадратных метров. В планах инвестора — создание до 150 комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса. По данным пресс-службы, реализация инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона, привлечь специалистов и увеличить санаторно-курортный потенциал Ставропольского края. "Развитие внутреннего туризма — приоритет, поставленный президентом России. При поддержке главы государства облик ставропольских курортов за последнее десятилетие значительно изменился. Востребованность Ставрополья среди путешественников постоянно увеличивается. На растущий запрос в современных местах размещения мы отвечаем работой с инвесторами. Каждому проекту мы создаем благоприятные условия на всех этапах реализации. Считаю такой подход залогом дальнейшего развития ставропольских курортов и роста их привлекательности", – приводятся в сообщении слова Владимирова. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Проект санаторно-курортного комплекса на месте бывшей дачи Брежнева в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" заключило соглашение, согласно которому к 2026 году запланирована реализация инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и управляющий партнер компании Денис Коноваленко.
Соглашение предполагает реализацию в крае к 2026 году инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса. Объект общей стоимостью около 1 миллиарда рублей должен появиться в Предгорном округе на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева, которая была заброшена на протяжении многих лет.
На площади 3,5 гектара разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тысяч квадратных метров. В планах инвестора — создание до 150 комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса.
По данным пресс-службы, реализация инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона, привлечь специалистов и увеличить санаторно-курортный потенциал Ставропольского края.
"Развитие внутреннего туризма — приоритет, поставленный президентом России. При поддержке главы государства облик ставропольских курортов за последнее десятилетие значительно изменился. Востребованность Ставрополья среди путешественников постоянно увеличивается. На растущий запрос в современных местах размещения мы отвечаем работой с инвесторами. Каждому проекту мы создаем благоприятные условия на всех этапах реализации. Считаю такой подход залогом дальнейшего развития ставропольских курортов и роста их привлекательности", – приводятся в сообщении слова Владимирова.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.