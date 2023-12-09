https://ria.ru/20231209/stavropole-1914796029.html

В Ставропольском крае на месте бывшей дачи Брежнева появится санаторий

В Ставропольском крае на месте бывшей дачи Брежнева появится санаторий - РИА Новости, 09.12.2023

В Ставропольском крае на месте бывшей дачи Брежнева появится санаторий

Правительство Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" заключило соглашение, согласно которому к 2026 году запланирована реализация инвестпроекта по... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:51

2023-12-09T14:51

2023-12-09T14:51

ставропольский край

ставропольский край

леонид брежнев

владимир владимиров

ссср

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" заключило соглашение, согласно которому к 2026 году запланирована реализация инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и управляющий партнер компании Денис Коноваленко. Соглашение предполагает реализацию в крае к 2026 году инвестпроекта по строительству санаторно-курортного комплекса. Объект общей стоимостью около 1 миллиарда рублей должен появиться в Предгорном округе на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева, которая была заброшена на протяжении многих лет. На площади 3,5 гектара разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тысяч квадратных метров. В планах инвестора — создание до 150 комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса. По данным пресс-службы, реализация инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона, привлечь специалистов и увеличить санаторно-курортный потенциал Ставропольского края. "Развитие внутреннего туризма — приоритет, поставленный президентом России. При поддержке главы государства облик ставропольских курортов за последнее десятилетие значительно изменился. Востребованность Ставрополья среди путешественников постоянно увеличивается. На растущий запрос в современных местах размещения мы отвечаем работой с инвесторами. Каждому проекту мы создаем благоприятные условия на всех этапах реализации. Считаю такой подход залогом дальнейшего развития ставропольских курортов и роста их привлекательности", – приводятся в сообщении слова Владимирова. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

ставропольский край

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, леонид брежнев, владимир владимиров, ссср, выставка-форум "россия"