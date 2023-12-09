https://ria.ru/20231209/stavropole-1914782456.html

В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования

В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования - РИА Новости, 09.12.2023

В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования

В 2024 году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования, соглашение об этом заключено в День Ставропольского края на выставке-форуме РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:58

2023-12-09T12:58

2023-12-09T12:58

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В 2024 году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования, соглашение об этом заключено в День Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и руководитель компании Ахмед Эстамиров. Предполагается, что проект, в который инвестор намерен вложить 1,1 миллиарда рублей, стартует в 2024 году. Компания планирует наладить производство лифтов. Как ожидается, мощности позволят выпускать до 450 подъемников ежегодно. Благодаря проекту край получит дополнительно 120 рабочих мест. "Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами", - приводятся в сообщении слова Владимирова. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, владимир владимиров, выставка-форум "россия"