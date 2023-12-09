Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
12:58 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/stavropole-1914782456.html
В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования
В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования - РИА Новости, 09.12.2023
В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования
В 2024 году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования, соглашение об этом заключено в День Ставропольского края на выставке-форуме РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:58
2023-12-09T12:58
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783093_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_e25fcbc1e6f88693437ab95df8ff325a.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В 2024 году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования, соглашение об этом заключено в День Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и руководитель компании Ахмед Эстамиров. Предполагается, что проект, в который инвестор намерен вложить 1,1 миллиарда рублей, стартует в 2024 году. Компания планирует наладить производство лифтов. Как ожидается, мощности позволят выпускать до 450 подъемников ежегодно. Благодаря проекту край получит дополнительно 120 рабочих мест. "Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами", - приводятся в сообщении слова Владимирова. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914783093_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f5e2b6468abbb80b0aa59bcc8871cb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, выставка-форум "россия"
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия"

В Ставропольском крае запустят производство лифтового оборудования

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В 2024 году на Ставрополье появится собственное производство лифтового оборудования, соглашение об этом заключено в День Ставропольского края на выставке-форуме "Россия" между правительством края и крупной компанией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и руководитель компании Ахмед Эстамиров.
Предполагается, что проект, в который инвестор намерен вложить 1,1 миллиарда рублей, стартует в 2024 году. Компания планирует наладить производство лифтов. Как ожидается, мощности позволят выпускать до 450 подъемников ежегодно. Благодаря проекту край получит дополнительно 120 рабочих мест.
«
"Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами", - приводятся в сообщении слова Владимирова.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

Телемост 80 дней до старта! Волонтерского корпуса ВФМ - 2024

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошел День Кировской области.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регион представил свои главные достижения.

Международная выставка-форум Россия

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

Встреча с Николаем Валуевым на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

Международная выставка-форум Россия

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Певица, посол волонтеров Всемирных игры дружбы-2024 Клава Кока

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра международной выставки-форума Россия

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Оренбургская область.

Презентация Оренбургской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

Павильон №55 Дом молодежи

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

Свадебная церемония на Международной выставке-форуме Россия

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

Открытие Аллеи славы Российского общества Знание

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

Певец Денис Майданов на Международной выставке-форуме Россия

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

Ансамбль народных инструментов Парафраз на Международной выставке-форуме Россия

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала