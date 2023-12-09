Опрос: в США растет недовольство подходом Байдена к конфликту на Украине
Pew Research Center: в США недовольны подходом Байдена к конфликту на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В США растет недовольство подходом администрации президента Джо Байдена к конфликту на Украине, об этом свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно последнему опросу, 39% американцев поддерживают ответные меры Белого дома, а 41% их не одобряют. Как отмечает исследовательский центр, в июне политику администрации Байдена не поддерживали 35% опрошенных. Причем доля противников политики Белого дома выросла как среди республиканцев, так и среди демократов.
По данным исследования, 22% демократов не одобряют политику Байдена в ответ на конфликт на Украине, среди республиканцев доля недовольных составляет 63%.
Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 5203 человек. Погрешность не указывается.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.