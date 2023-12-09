https://ria.ru/20231209/ssha-1914790673.html

В США сделали шокирующее признание о Путине

В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 09.12.2023

В США сделали шокирующее признание о Путине

Президент США Джо Байден пытается убедить американцев продолжать поддерживать Украину, утверждая, что иначе российский лидер Владимир Путин "пойдет захватывать... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:51

2023-12-09T13:51

2023-12-09T15:09

украина

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден пытается убедить американцев продолжать поддерживать Украину, утверждая, что иначе российский лидер Владимир Путин "пойдет захватывать Европу", заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouТube-канала Redacted."Вы ведь слышали, как дядя Джо рассказал нам об этом? Если мы не отправим миллиарды долларов Киеву, Путин придет за вами", — пошутил он.При этом в Белом доме умалчивают, что Украина — самая коррумпированная страна в мире, и узнать, на что ушла финансовая помощь, попросту невозможно, отметил Моррис.По логике Байдена, главное — не дать Путину одержать победу в конфликте, пояснил ведущий.В эфире также вспомнили заявление американского президента, который убежден, что после победы Москвы американской армии придется сражаться с российской уже в Европе.Тем не менее Россия и ее правительство никогда не выражали заинтересованности выходить за пределы Донбасса. Путин изначально пытался разрешить ситуацию мирным путем, но об этом никто не вспоминает, резюмировали участники дискуссии.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как заявлял Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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украина, россия, европа, владимир путин, джо байден, нато, в мире