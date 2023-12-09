https://ria.ru/20231209/ssha-1914761792.html

В Вашингтоне призвали Киев отменить важное решение Зеленского

В Вашингтоне призвали Киев отменить важное решение Зеленского - РИА Новости, 09.12.2023

В Вашингтоне призвали Киев отменить важное решение Зеленского

Член палаты представителей США Крис Смит представил резолюцию, призывающую правительство в Киеве снять наложенный в 2021 году запрет на усыновление украинских... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:26

2023-12-09T09:26

2023-12-09T10:21

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США Крис Смит представил резолюцию, призывающую правительство в Киеве снять наложенный в 2021 году запрет на усыновление украинских детей американскими гражданами."Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома", — указано в документе.Смит полагает, что в интересах самой Украины вернуть практику усыновления детей американцами во время конфликта с Россией.Летом в российском МИД заявили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне проведения спецоперации связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей. В дипведомстве добавили, что попытки Штатов позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.В России с 2021 года действует "Закон Димы Яковлева", который запрещает усыновление российских детей гражданами США. Закон так назвали в память о погибшем двухлетнем мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в Штатах.Одновременно с принятием "закона Димы Яковлева" президент подписал указ о мерах по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он упростил процедуры усыновления для россиян.

https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html

https://ria.ru/20230907/ubiystvo-1894692759.html

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сша, россия, крис смит, в мире