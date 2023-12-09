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Российским дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
Российским дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске - РИА Новости, 09.12.2023
Российским дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
Сотрудникам посольства России в США вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" на Аляске, сообщила дипмиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:15
2023-12-09T05:15
2023-12-09T09:27
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сотрудникам посольства России в США вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" на Аляске, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.Дипломаты провели консульское выездное обслуживание россиян в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон). Они вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле."Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах", — указано в посте.При этом американские власти проигнорировали дипломатические ноты посольства, уточнили в дипмиссии.В посольстве также отметили, что более тысячи человек получили возможность подать заявления на оформление заграничных паспортов и актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат."Россияне выражали глубокую признательность за организацию сессии. Отмечали, что закрытие российских загранучреждений на Западном побережье США существенно осложнило их жизнь, а поездки в Вашингтон через всю страну зачастую им просто недоступны", — говорится в публикации.При этом особое внимание дипломаты уделили ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым и маломобильным гражданам.
https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910145592.html
https://ria.ru/20230915/diplomaty-1896429704.html
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в мире, аляска, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Аляска, Россия, США, Вашингтон (штат)
Российским дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
Российским дипломатам в США не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости.
Сотрудникам посольства России в США вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" на Аляске, сообщила дипмиссия в Telegram-канале
.
Дипломаты провели консульское выездное обслуживание россиян в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон
). Они вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле.
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"Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах", — указано в посте.
При этом американские власти проигнорировали дипломатические ноты посольства, уточнили в дипмиссии.
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В посольстве также отметили, что более тысячи человек получили возможность подать заявления на оформление заграничных паспортов и актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат.
«
"Россияне выражали глубокую признательность за организацию сессии. Отмечали, что закрытие российских загранучреждений на Западном побережье США существенно осложнило их жизнь, а поездки в Вашингтон через всю страну зачастую им просто недоступны", — говорится в публикации.
При этом особое внимание дипломаты уделили ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым и маломобильным гражданам.
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