https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914752325.html
Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.12.2023
Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации "Западной" группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:15
2023-12-09T06:15
2023-12-09T06:15
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации "Западной" группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до 6 километров с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8. За время боевого вылета экипажи выполнили задачу успешно" - сообщили в оборонном ведомстве. Со слов представителя Минобороны, подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Ведущий и ведомый вертолеты проводили воздушную разведку и фиксирование попадания по целям с помощью бортового средства объективного контроля. О возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны. Он же подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет. "Каждый вылет вертолетной ударной группы не похож на предыдущий. Чтобы запутать противника используют обходные маршруты. А ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки" - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
МО: Вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации "Западной" группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до 6 километров с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8. За время боевого вылета экипажи выполнили задачу успешно" - сообщили в оборонном ведомстве.
Со слов представителя Минобороны, подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Ведущий и ведомый вертолеты проводили воздушную разведку и фиксирование попадания по целям с помощью бортового средства объективного контроля. О возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны. Он же подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет.
"Каждый вылет вертолетной ударной группы не похож на предыдущий. Чтобы запутать противника используют обходные маршруты. А ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки" - сообщили в Минобороны.
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