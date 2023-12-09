https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914752325.html

Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.12.2023

Вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации "Западной" группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:15

2023-12-09T06:15

2023-12-09T06:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg

ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации "Западной" группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до 6 километров с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8. За время боевого вылета экипажи выполнили задачу успешно" - сообщили в оборонном ведомстве. Со слов представителя Минобороны, подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Ведущий и ведомый вертолеты проводили воздушную разведку и фиксирование попадания по целям с помощью бортового средства объективного контроля. О возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны. Он же подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет. "Каждый вылет вертолетной ударной группы не похож на предыдущий. Чтобы запутать противника используют обходные маршруты. А ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки" - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914752188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, безопасность