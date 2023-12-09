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Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
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06:09 09.12.2023 (обновлено: 09:30 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914752188.html
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:09
2023-12-09T09:30
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск &quot;Запад&quot; огнем из самоходной артиллерийской установки &quot;Мста-С&quot; уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нем располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина &quot;Казак&quot;, — рассказали в министерстве.В оборонном ведомстве пояснили, что убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчет на направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", — отметил командир орудия с позывным Третий.По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял более 480 военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские бойцы уничтожили три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914751726.html
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западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

МО: самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нем располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве пояснили, что убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени.
"Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчет на направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", — отметил командир орудия с позывным Третий.
По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял более 480 военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские бойцы уничтожили три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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