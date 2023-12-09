https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914752188.html

Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:09

2023-12-09T06:09

2023-12-09T09:30

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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нем располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", — рассказали в министерстве.В оборонном ведомстве пояснили, что убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчет на направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", — отметил командир орудия с позывным Третий.По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял более 480 военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские бойцы уничтожили три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914751726.html

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западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность