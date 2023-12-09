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Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:09
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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нем располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", — рассказали в министерстве.В оборонном ведомстве пояснили, что убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчет на направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", — отметил командир орудия с позывным Третий.По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял более 480 военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские бойцы уничтожили три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
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Самоходки ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
МО: самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
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"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нем располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", — рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве пояснили, что убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени.
"Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчет на направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", — отметил командир орудия с позывным Третий.
По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы России
отразили 19 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял более 480 военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские бойцы уничтожили три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
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