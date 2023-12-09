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Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:02
2023-12-09T06:02
2023-12-09T06:02
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ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет им оставаться незамеченными. "Ежедневно экипажи боевых машин ровняет с землей "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - рассказал командир танковой роты с позывным "Сокол".
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Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
МО: танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания" - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет им оставаться незамеченными.
"Ежедневно экипажи боевых машин ровняет с землей "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - рассказал командир танковой роты с позывным "Сокол".
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