Рейтинг@Mail.ru
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914751726.html
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:02
2023-12-09T06:02
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ccf4640ad4a136a1f1f38dcfcbd6937.jpg
ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет им оставаться незамеченными. "Ежедневно экипажи боевых машин ровняет с землей "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - рассказал командир танковой роты с позывным "Сокол".
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_556ec3d8a7b6a07fa8f134eba28f0688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении

МО: танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания" - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет им оставаться незамеченными.
"Ежедневно экипажи боевых машин ровняет с землей "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - рассказал командир танковой роты с позывным "Сокол".
Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала