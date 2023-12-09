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Квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ у Артемовска
Квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 09.12.2023
Квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ у Артемовска
Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" под Артемовском при помощи... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T04:50
2023-12-09T04:50
2023-12-09T08:35
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" под Артемовском при помощи дрона-разведчика, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Украинские войска ранее начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин, среди военнослужащих его называют "Баба-Яга". "Квадрокоптер десантников-дальневосточников в воздушном бою над Артемовском сбил ударный гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который возвращался в расположение подразделений ВСУ после сброса мин. "Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, эвакуационная группа российских десантников нашла украинский коптер и доставила его в расположение для изучения.
https://ria.ru/20231208/boeviki-1914696270.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск
Квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ у Артемовска
МО: дрон десантников ВС РФ сбил ударный гексакоптер ВСУ "Баба Яга" у Артемовска
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" под Артемовском при помощи дрона-разведчика, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Украинские войска ранее начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин, среди военнослужащих его называют "Баба-Яга".
"Квадрокоптер десантников-дальневосточников в воздушном бою над Артемовском сбил ударный гексакоптер ВСУ
типа "Баба Яга", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который возвращался в расположение подразделений ВСУ после сброса мин.
"Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, эвакуационная группа российских десантников нашла украинский коптер и доставила его в расположение для изучения.
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