https://ria.ru/20231209/smert-1914752733.html
СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды
СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды - РИА Новости, 09.12.2023
СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды
Информация о гибели ребенка во Владивостоке из-за корейского блюда недостоверна, он умер из-за травмы, рассказали РИА Новости в управлении Следственного... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T06:45
2023-12-09T06:45
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек — РИА Новости. Информация о гибели ребенка во Владивостоке из-за корейского блюда недостоверна, он умер из-за травмы, рассказали РИА Новости в управлении Следственного комитета по Приморскому краю.Как сообщал Telegram-канал Baza, ученик восьмого класса умер от разрыва толстой кишки. Его мать заявила, что это произошло после того, как ребенок поел кимчи. По словам женщины, мальчик жаловался на боли в животе."Информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления корейским блюдом кимчи, недостоверная. Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти", — заявили в СК, не уточнив характер травмы.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у мальчика была травма живота."На протяжении двух дней у мальчика болел живот, но не так сильно, чтобы обращаться в больницу, вот они вместе с мамой поэтому и думали, что он отравился", — добавил собеседник агентства. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды
СК: ребенок во Владивостоке умер от травмы, а не от корейского кимчи
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек — РИА Новости. Информация о гибели ребенка во Владивостоке из-за корейского блюда недостоверна, он умер из-за травмы, рассказали РИА Новости в управлении Следственного комитета по Приморскому краю.
Как сообщал Telegram-канал Baza, ученик восьмого класса умер от разрыва толстой кишки. Его мать заявила, что это произошло после того, как ребенок поел кимчи. По словам женщины, мальчик жаловался на боли в животе.
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"Информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления корейским блюдом кимчи, недостоверная. Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти", — заявили в СК, не уточнив характер травмы.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у мальчика была травма живота.
«
"На протяжении двух дней у мальчика болел живот, но не так сильно, чтобы обращаться в больницу, вот они вместе с мамой поэтому и думали, что он отравился", — добавил собеседник агентства.
Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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