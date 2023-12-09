https://ria.ru/20231209/smert-1914752733.html

СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды

СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды - РИА Новости, 09.12.2023

СК опроверг сообщения о смерти ребенка во Владивостоке из-за корейской еды

Информация о гибели ребенка во Владивостоке из-за корейского блюда недостоверна, он умер из-за травмы, рассказали РИА Новости в управлении Следственного... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:45

2023-12-09T06:45

2023-12-09T12:13

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек — РИА Новости. Информация о гибели ребенка во Владивостоке из-за корейского блюда недостоверна, он умер из-за травмы, рассказали РИА Новости в управлении Следственного комитета по Приморскому краю.Как сообщал Telegram-канал Baza, ученик восьмого класса умер от разрыва толстой кишки. Его мать заявила, что это произошло после того, как ребенок поел кимчи. По словам женщины, мальчик жаловался на боли в животе."Информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления корейским блюдом кимчи, недостоверная. Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти", — заявили в СК, не уточнив характер травмы.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у мальчика была травма живота."На протяжении двух дней у мальчика болел живот, но не так сильно, чтобы обращаться в больницу, вот они вместе с мамой поэтому и думали, что он отравился", — добавил собеседник агентства. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html

https://ria.ru/20231209/novosibirsk-1914764165.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)