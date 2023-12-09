https://ria.ru/20231209/sholts-1914795895.html

России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине, заявил Шольц

России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 09.12.2023

России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине, заявил Шольц

России не стоит рассчитывать на то, что Германия и Запад отступятся и будут не в состоянии более оказывать финансовую и военную поддержку Украине, заявил в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:24

2023-12-09T14:24

2023-12-09T14:35

в мире

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олаф шольц

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. России не стоит рассчитывать на то, что Германия и Запад отступятся и будут не в состоянии более оказывать финансовую и военную поддержку Украине, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц. В ходе речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольц признал, что оказание финансовой и военной помощи Украине является "большим вызовом" для Германии. "Но сейчас, в текущей ситуации, речь идет об очень четком послании - от мира, Европы и Германии... которое должно звучать следующим образом: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы далее будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине с ее 46 миллионами жителей...", - сказал канцлер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

украина

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато