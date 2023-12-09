https://ria.ru/20231209/serbiya-1914853046.html
Партия Вучича не намерена вводить санкции против России
Партия Вучича не намерена вводить санкции против России - РИА Новости, 09.12.2023
Партия Вучича не намерена вводить санкции против России
Сербия сохранит преемственность во внешней политике и не станет накладывать санкции на Россию, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:06
2023-12-09T20:06
2023-12-09T20:06
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милош вучевич
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 9 дек — РИА Новости. Сербия сохранит преемственность во внешней политике и не станет накладывать санкции на Россию, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича выиграет предстоящие парламентские выборы, заявил РИА Новости министр обороны страны Милош Вучевич. "Наша цель — продолжать проводить политику без введения санкций против России, а абсолютной отправной точкой от начала и до конца является наш военный нейтралитет. Я не вижу ни микроскопического шанса, что это может измениться, хотя есть разные благожелатели, которые будут убеждать нас в невозможности этого", - сказал Вучевич. Он отверг обвинения в адрес Сербии в том, что она якобы пытается во внешней политике усидеть на двух стульях. "Сербская политика – это не сидеть на нескольких стульях, а сидеть на одном и единственном сербском стуле. Да, мы двигаемся в сторону Евросоюза, но не станем отрекаться от сотрудничества с Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией, Индией, африканскими или южноамериканскими странами", - подчеркнул министр. Внеочередные выборы в Скупщину (парламент) Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина назначены на 17 декабря. Правом голоса обладают около 6,5 миллиона граждан.
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
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в мире, россия, сербия, индия, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), александр вучич
В мире, Россия, Сербия, Индия, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Александр Вучич
Партия Вучича не намерена вводить санкции против России
Партия Вучича не намерена вводить санкции против РФ в случае победы на выборах